ХК Пирин-64 Гоце Делчев триумфира с титлата на петия международен турнир по хандбал „Атанас Карабельов“

Отборът на ХК Пирин-64 Гоце Делчев спечели златните медали от петото издание на международния турнир по хандбал „Атанас Карабельов“, който се проведе в продължение на три дни в зала „Неврокоп Арена“ в Гоце Делчев.

На финала домакините надделяха с 17:15 (9:9) над тима на Бианко Монте Драма 1986 (Гърция) в напрегнат и равностоен двубой, който държа публиката в залата в очакване до последната минута. С този успех Пирин-64, с треньор Тодор Русков, заслужено стана шампион на турнира, а гръцкият тим зае второто място.

В срещата за третото място Еурофарм Пелистер (Битоля, Република Северна Македония) победи Аватар (Брашов, Румъния) с 32:31 (13:15) и се окичи с бронзовите отличия.

По време на церемонията по награждаването Александър Заемджиков от състава на домакините получи приза „Най-добър вратар на турнира“. Отличието му бе връчено лично от кмета на Гоце Делчев Владимир Москов, който награди и новите шампиони. В залата присъстваха също заместник-кметът Богдан Боцев и началникът на отдел „Образование, здравеопазване, култура и спорт“ към Община Гоце Делчев Костадин Харисков, които връчиха наградите за второ и трето място. В знак на признателност отборът на Пирин-64 поднесе на кмета благодарствен плакет.

Международната надпревара е посветена на Атанас Карабельов - създател на хандбала в Гоце Делчев. През 1964 г. той основава първия местен отбор „Пирин“ и е запомнен от своите възпитаници като „баща“, който чрез спорта помага на младите хора да намерят своя път. Турнирът в негова памет се провежда от 2019 г. и вече е утвърдено спортно събитие в региона.