Капитанът Георги Миланов: "Планът беше да играем на контраатака, но не се получи"

Опитният полузащитник Георги Миланов днес носи капитанската лента до смяната си в средата на второто полувреме на мача с Грузия, завършил 0:3. Българската селекция допусна втора загуба с 0:3 и остава на последното 4-о място в група "Е" без актив, като грузинците взеха първи 3 точки. По-късно днес Турция посреща Испания, турците гостуват на стадион "Васил Левски" на 11-и октомври тази година.

"Настроението нормално да е тежко, с оглед на резултата и с оглед на головете и особено как ги допуснахме. Мачът го видях тежък, нормално. В първите 10-15 минути имахме една много добра ситуация. Но във футбола няма „ако“ и не успяхме да накажем тяхната грешка, а те успяха да накажат нашите три грешки, защото са имат изключително красни футболисти. Боли ни всички нас, но тава е резултатът, това е реалността", заяви той.

Относно тактиката и изборът на стартови 11 днес, халфът на Динамо (Букурещ) каза: "Треньорът се опита да направи някои промени, защото виждате – на три дни мач, тежко е. Опита се да вкара свежи хора. Планът беше да играем на контраатака, но не се получи".

"Има 2-3 млади момчета, влязоха и то на ключови позиции. Това е бъдещето. Дано българските клубове да развият повече наши футболисти и да им дават шанс", завърши Миланов.