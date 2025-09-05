Норвежкият селекционер Столе Солбакен призова за използването на по-бързи деца за гонене на топката

Норвежкият национален селекционер Столе Солбакен призова местната футболна федерация да използва по-бързи деца за гонене на топката извън терена, пише агенция Ройтерс. Отборът опитва да се класира за първи път от 1998 на световни финали и заема първо място в група I с шест точки пред Израел.

Солбакен е на мнение, че по-бързото подновяване на играта ще помогне на отбора му да запази позицията си до края на квалификациите в зона Европа.

"Това определено влияе върху ритъма. Ако искаме темпо в играта ни и не можем да намерим момчето, момичето или самата топка, то темпото спада. Трябва да се тренират такива неща и съм напълно сериозен. Това е проблем защото се губи минутка тук, губи се минутка там", заяви той, цитиран от Ройтерс.

Норвегия ще приеме Молдова във вторник, като съперникът е на последното място с три загуби от три мача.