Виктор Скерлев загуби мача за бронза и се нареди на пето място в категория до 73 килограма на Европейското първенство по джудо за младежи и девойки в Братислава

Виктор Скерлев завърши на пето място в категория до 73 килограма на Европейското първенство по джудо за юноши и девойки в Братислава, Словакия.

Скерлев загуби мача за бронзовия медал от французина Петер Жан с "вадзари".

Преди това той достигна до полуфиналите, където претърпя поражение от състезаващия се за Великобритания грузинец Иракли Гогинашвили. 18-годишният Гогинашвили в последствие спечели титлата след победа с "вадзари" срещу Нарек Варданян (Швеция).

С това индивидуалното българското участие на континенталния шампионат приключи.

В надпреварата се включиха седем родни национали, като най-доброто класиране постигна Скерлев днес.