Виктор Скерлев загуби мача за бронза и се нареди на пето място в категория до 73 килограма на Европейското първенство по джудо за младежи и девойки в Братислава

Димитър Вельов
Виктор Скерлев снимка: БФДжудо
Братислава,  
05.09.2025 17:32
 (БТА)

Виктор Скерлев завърши на пето място в категория до 73 килограма на Европейското първенство по джудо за юноши и девойки в Братислава, Словакия.

Скерлев загуби мача за бронзовия медал от французина Петер Жан с "вадзари".

Преди това той достигна до полуфиналите, където претърпя поражение от състезаващия се за Великобритания грузинец Иракли Гогинашвили. 18-годишният Гогинашвили в последствие спечели титлата  след победа с "вадзари" срещу Нарек Варданян (Швеция).

С това индивидуалното българското участие на континенталния шампионат приключи.

В надпреварата се включиха седем родни национали, като най-доброто класиране постигна Скерлев днес.

 

 

/ДВ/

Към 17:52 на 05.09.2025

