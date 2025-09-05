Подробно търсене

Петима футболисти от младежкия отбор на Люксембург са били хоспитализирани след катастрофа

Ивайло Георгиев
Петима футболисти от младежкия отбор на Люксембург са били хоспитализирани след катастрофа
Петима футболисти от младежкия отбор на Люксембург са били хоспитализирани след катастрофа
Снимка: Никола Узунов/БТА (ПГ), архив
Париж,  
05.09.2025 14:36
 (БТА)

Петима футболисти от младежкия национален отбор на Люксембург до 21 години са били хоспитализирани след пътнотранспортно произшествие в северозападната част на Франция, съобщава агенция ДПА. 

Според информация на Футболната федерация на Люксембург (ФЛФ), момчетата са се разминали с дребни наранявания и са били изпратени в болница като превантивна мярка. Те са пътували за европейска квалификация с Франция, а до инцидента се е стигнало заради внезапно прилошаване на водача на автобуса.

Двубоят трябваше да бъде проведен днес, но бе пренасрочен за 23 октомври от Европейската футболна асоциация. 

България също играе днес европейска квалификация. Съперник на "лъвовете" е Гибралтар, а срещата ще започне в 19:30 на стадион "Георги Бенковски" в Пазарджик. Това е първи мач за двата отбора в квалификациите за Евро 2027 за младежи.

/ГК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:46 на 05.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация