Петима футболисти от младежкия отбор на Люксембург са били хоспитализирани след катастрофа

Петима футболисти от младежкия национален отбор на Люксембург до 21 години са били хоспитализирани след пътнотранспортно произшествие в северозападната част на Франция, съобщава агенция ДПА.

Според информация на Футболната федерация на Люксембург (ФЛФ), момчетата са се разминали с дребни наранявания и са били изпратени в болница като превантивна мярка. Те са пътували за европейска квалификация с Франция, а до инцидента се е стигнало заради внезапно прилошаване на водача на автобуса.

Двубоят трябваше да бъде проведен днес, но бе пренасрочен за 23 октомври от Европейската футболна асоциация.

България също играе днес европейска квалификация. Съперник на "лъвовете" е Гибралтар, а срещата ще започне в 19:30 на стадион "Георги Бенковски" в Пазарджик. Това е първи мач за двата отбора в квалификациите за Евро 2027 за младежи.