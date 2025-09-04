Шведската тенис-легенда Бьорн Борг е диагностициран с рак на простатата, става ясно от автобиографичната му книга

Шведската тенис-легенда Бьорн Борг, 11-кратен победител в турнирите от "Големия шлем", е бил диагностициран с рак на простатата, съобщава вестник "Експресен", позовавайки се на автобиографията на звездата .

Книгата, озаглавена "Сърцебиене“, ще бъде официално пусната в разпространителската мрежа на 18 септември, но е била достъпна по-рано за потребителите на Aмазон в Италия. Творбата започва да се продава по книжарниците от 18-и септември тази година.

В момента Борг е на 69 години, а шест от титлите му са на Откритото първенство на Франция, а другите пет – на "Уимбълдън". Отделно от това, визитката му се допълва от спечелената от националния отбор на страната Купа "Дейвис".

Съдържанието на автобиографията, която 69-годишният Борг е написал заедно със съпругата си Патрисия, досега се пазеше в тайна, но ранното ѝ публикуване разкри изненадващата му диагноза рак.

Очакванията са Борг да започне изключително щадяща здравето му серия от презентации на книгата, където вероятно ще разкрие повече за проблема и за лечението, което ще предприеме.

Мемоарите ще бъдат издадени в САЩ, Обединеното кралство, Австралия, Нова Зеландия, Испания, Латинска Америка, Нидерландия, Италия и Швеция.

В кариера, която продължи само десетилетие поради изненадващото му оттегляне от играта на 26-годишна възраст, Борг се затвърди в историята на тениса като един от най-великите му играчи. Борг става най-младият шампион от Големия тенис в историята, когато печели Откритото първенство на Франция през 1974 г. само на 18 години.