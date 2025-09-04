Повече от 300 състезатели от пет държави ще участват в Балканско първенство по карате шинкиокушин в Русе

Общо 310 състезатели от пет държави ще участват в Балканското първенство по карате шинкиокушин, което ще бъде открито на 6 септември (събота) в Русе. Това съобщи на пресконференция в пресклуба на БТА в крайдунавския град шихан Борис Николов - председател на Федерация Българско карате шинкиокушин (ФБКШ).

Той допълни, че страната за първи път е домакин на Балканиада по този боен спорт.



Състезателите са от България, Гърция, Румъния, Турция и Хърватска всички във възрастови групи - до 14, 16 и 18 години, мъже, жени и ветерани.

Спортният форум ще се състои в зала "Арена Русе" на три татамита, каза шихан Георги Попов - технически директор на ФБКШ.

Събитието се организира в партньорство между ФБКШ и Община Русе.

"Това е изключителна чест за Русе да домакинства първото в България Балканско първенство по карате шинкиокушин. Това е много зрелищен спорт, който представя не само физически качества, но и самоконтрол. Очаква ни голям спектакъл", каза заместник-кметът на Русе Борислав Рачев.

Борис Николов заяви, че партньорството между Федерацията и Общината е истинско, на много високо ниво.

По време на пресконференцията в пресклуба на БТА в Русе присъстваха също Дима Янева - главен секретар на ФБКШ, и Цветелина Владикова - технически секретар на ФБКШ.