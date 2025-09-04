Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Русе Мартин Пенев
Повече от 300 състезатели от пет държави ще участват в Балканско първенство по карате шинкиокушин в Русе
В националния пресклуб на БТА в Русе се състоя пресконференция по повод на Балканското първенство по карате шинкиокушин, което ще се организира за първи път в България в Русе. Състезанието ще се състои на 6 септември в зала "Арена Русе". Организатори са Федерация "Българско карате шинкиокушин" и Община Русе. На снимката: (от ляво надясно) техническият секретар на Федерация "Българско карате шинкиокушин" (ФБКШ) Цветелина Владикова, зам.-кметът на Русе Борислав Рачев, председателят на ФБКШ Борис Николов, техническият директор на ФБКШ Георги Попов и главният секретар на ФБКШ Дима Янева. Снимка: Бисер Тодоров/БТА
Русе,  
04.09.2025 15:36
 (БТА)

Общо 310 състезатели от пет държави ще участват в Балканското първенство по карате шинкиокушин, което ще бъде открито на 6 септември (събота) в Русе. Това съобщи на пресконференция в пресклуба на БТА в крайдунавския град шихан Борис Николов - председател на Федерация Българско карате шинкиокушин (ФБКШ). 

Той допълни, че страната за първи път е домакин на Балканиада по този боен спорт.

Състезателите са от България, Гърция, Румъния, Турция и Хърватска всички във възрастови групи - до 14, 16 и 18 години, мъже, жени и ветерани.

Спортният форум ще се състои в зала "Арена Русе" на три татамита, каза шихан Георги Попов - технически директор на ФБКШ. 

Събитието се организира в партньорство между ФБКШ и Община Русе.

"Това е изключителна чест за Русе да домакинства първото в България Балканско първенство по карате шинкиокушин. Това е много зрелищен спорт, който представя не само физически качества, но и самоконтрол. Очаква ни голям спектакъл", каза заместник-кметът на Русе Борислав Рачев.

Борис Николов заяви, че партньорството между Федерацията и Общината е истинско, на много високо ниво. 

По време на пресконференцията в пресклуба на БТА в Русе присъстваха също Дима Янева - главен секретар на ФБКШ, и Цветелина Владикова - технически секретар на ФБКШ.

/ДВ/

