Хебър Пазарджик представи трима нови

Боян Денчев
снимка: БТА
Пазарджик,  
04.09.2025 12:23
 (БТА)

Хебър Пазарджик приветства новите си попълнения - Виктор Любенов (централен защитник, идва от Левски), Стефан Каменов (полузащитник, идва от Монтана) и Мартин Хайдаров (полузащитник, идва от Янтра).

Тримата вече подписаха договорите си с клуба и ще бъдат картотекирани за предстоящата визита на Спартак(Плевен).

„Пожелаваме на Виктор Любенов, Стефан Каменов и  Мартин Хайдаров късмет и много успехи със зеления екип“, съобщиха от Хебър.

