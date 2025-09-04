Хебър Пазарджик представи трима нови

Хебър Пазарджик приветства новите си попълнения - Виктор Любенов (централен защитник, идва от Левски), Стефан Каменов (полузащитник, идва от Монтана) и Мартин Хайдаров (полузащитник, идва от Янтра).

Тримата вече подписаха договорите си с клуба и ще бъдат картотекирани за предстоящата визита на Спартак(Плевен).

„Пожелаваме на Виктор Любенов, Стефан Каменов и Мартин Хайдаров късмет и много успехи със зеления екип“, съобщиха от Хебър.