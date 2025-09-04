Подробно търсене

Хебър Пазарджик се раздели с четирима футболисти

Боян Денчев
снимка: БТА
Пазарджик,  
04.09.2025 09:04
 (БТА)

Хебър се раздели по взаимно съгласие с четирима от досегашните си футболисти. Това са Петко Ганев, Димитър Законов, Станислав Работов и Георги Каракашев, които не попадат в плановете на спортно-техническото ръководство за оставащите срещи от  настоящия сезон. 

„ФК Хебър благодари на всички тях за положените усилия и им пожелава бъдещи успехи на футболния терен, здраве и късмет в живота. 

ФК Хебър е в процес на подписване на договори с три нови попълнения, чийто имена ще бъдат обявени веднага след парафиране на контрактите“, съобщиха от Хебър с публикация в социалните мрежи.

/БД/

