Кремена Младенова
Селекционерът на Ямайка Стив Макларън е разочарован, че засега Мейсън Грийнууд няма да се присъедини към националния тим
снимка: AP Photo/Jose Breton
Кингстън,  
03.09.2025 14:44
 (БТА)

Старши треньорът на националния отбор на Ямайка Стив Макларън разкри разочарованието си, след като научил, че Мейсън Грийнууд към момента отказва да вземе окончателно решение за бъдещето си на международно ниво. Очакваше се Грийнууд да се ангажира с представителния тим на Ямайка, тъй като наскоро получи гражданство на тази страна.

Макларън дори се е надявал да може да използва нападателя на Олимпик Марсилия в предстоящите мачове с Бермуда и Тринидад и Тобаго, но нямаше възможност да повика 23-годишния състезател в състава. Той обясни, че е разговарял с Мейсън Грийнууд, който обаче все още не е взел решение за държавния отбор и е казал на треньора, че иска да се концентрира върху клубния футбол в обозримо бъдеще.

"Той получи паспорт и очаквахме, че ще дойде за лагера на тима, но разбрах, че засега няма да се ангажира с нито един национален отбор. Малко съм разочарован, но вероятно трябва да сме по-търпеливи", коментира Стив Макларън на пресконференция, цитиран от изданието Goal.com.

"Ще продължим да поддържаме контакт. Ще продължим да се стремим към включването му в състава, тъй като разбрах от разговора ни, че Мейсън обича и уважава Ямайка. Той иска да се концентрира върху клубния футбол в момента. Трябва да проявим уважение. Ще видим какво ще се случи в бъдеще", добави националният селекционер на Ямайка.

