Димитър Петков
Берое и Ботев (Пловдив) ще изиграят контролна среща помежду си
Снимка: Боян Ботев, БТА Архив
Пловдив,  
03.09.2025 14:40
 (БТА)

Берое и Ботев (Пловдив) ще изиграят контролна среща по време на паузата в Първа лига заради мачовете на националните отбори, съобщиха от пловдивския футболен клуб.

Спарингът ще се състои на 5 септември (петък) от 11:00 часа на “Трейс Арена” в Стара Загора. Двубоят ще бъде със свободен вход за фенове и журналисти.

Срещата ще бъде и неофициален дебют за новия наставник на "заралии" Алехандро Сагерас, който замени начело на тима Виктор Басадре.

/БД/

