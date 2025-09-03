БФС излезе с важна информация преди Световната футболна квалификация България - Испания

Във връзка с огромния зрителски интерес към Световната квалификация по футбол между националните отбори на България и Испания, която ще се играе утре (4-и септември 2025-а година) и очакваните 40 000 фенове по трибуните на Националния стадион “Васил Левски” БФС напомня, че при влизане на непълнолетни лица на стадиона родителят/настойникът е длъжен да попълни изискваната от закона декларация за придружител – можете да я изтеглите оттук.

Също така всички привърженици, закупили билети за двубоя, трябва вече да са ги получили на посочения от тях имейл при покупката от системата на Eventim. В случай на възникнали въпроси всеки от тях може да потърси отговор на имейл на info@eventim.bg.

БФС моли привържениците да заемат своите места на стадион “Васил Левски” максимално рано, за да се избегнат потенциални струпвания пред входовете. Вратите на Националния стадион ще бъдат отворени 2 часа преди мача – в 19:45 часа.

В мига, в който прозвучи българският химн, пък ще настъпи моментът и за специално подготвената хореография, подчертават от Футболния съюз.

България и Испания дават началото на битките в група "Е" по пътя към Мондиал 2026. Главен съдия на утрешния двубой е Сърджан Йованович от Сърбия, а eвропейските шампиони от Испания за първи път в своята футболна история ще гостуват в София. Това всъщност е и едва шестата среща на двете страни в световната футболна история.