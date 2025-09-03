Паул Небел и Намди Колинс се мотивират от огромния скок в кариерата на Ник Волтемаде преди дебютите си за националния отбор на Германия

Новобранците Паул Небел и Намди Колинс се мотивират от огромния скок в професионалната кариера на Ник Волтемаде и искат да тръгнат по неговите стъпки, съобщава агенция ДПА. Двамата тепърва ще запишат дебютите си за Германия, а тяхната цел е да участват на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико.

Волтемаде си изгради име в последните две години, а през това лято премина от Щутгарт в Нюкасъл с рекорден трансфер в историята на "свраките".

"Много се радваме за Ник. Всеки футболист мечтае за подобно нещо, а сега и ние получаваме шанс да се изявим на международно ниво. Неговата история е вдъхновениe за нас и се радваме, че сме всички заедно в момента в представителния отбор", заяви Небел, цитиран от агенция ДПА.

Волтемаде, на 23, 21-годишният защитник Колинс и 22-годишният нападател Небел бяха част от младежкия национален отбор на Германия, който игра финал на европейското първенство през юни. Волтемаде вече има мачове за Германия, докато останалите са пълни дебютанти. Същото важи и за вратаря Фин Дамен.