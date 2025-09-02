Български международни съдии оцениха композициите на родните фигуристи преди началото на сезона

Български съдии с международни сертификати направиха оглед на композициите за сезон 2025/2026 на родните фигуристи преди новия сезон. Контролното състезание се проведе преди няколко дни в Зимния дворец, съобщават от БФ Кънки.

Участваха три девойки Лиа Любенова, Криста Георгиева и Милена Велчева, трима мъже Александър Златков, Филип Каймакчиев и Лари Луполоувър, като Златков и Луполоувър изиграха само кратките си програми, както и Александра Фейгин. Най-добрата българска фигуристка представи и двете си програми, поставени от хореограф номер 1 в света за 2024 година Беноа Ришо.

Както е известно, Фейгин единствена завоюва квота за участие при жените на Олимпийските игри в Милано догодина.

"По време на двата дни на контролното, участващите състезатели показаха интересни композиции и заявиха амбиция за достойно представяне през сезона. Надяваме се, че всички ще се съхранят здрави, ще бъдат целеустремени, постоянни и упорити във всяка тренировка, а вътрешната конкуренция ще бъде стимул за високо качество и добри резултати", написаха от централата във Фейсбук.