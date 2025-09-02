Отборът на Германия започна тренировки за квалификациите за Световното първенство в пълен състав

Селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман разчиташе на всички повикани играчи по врема на първата тренировка на тима преди началото на квалификациите за Световното първенство по футбол тази седмица, съобщава ДПА.

Германия играе срещу Словакия в четвъртък в Братислава и срещу Северна Ирландия в неделя в Кьолн. Люксембург е другият отбор в групата, от която победителят се класира директно за турнира през 2026-а в САЩ, Мексико и Канада.

Сред трениращите беше и Флориан Вирц, който страдаше от крампи в края на победата на Ливърпул с 1:0 над Арсенал във Висшата лига в неделя.

Нагелсман прави тактическа промяна, като премества капитана Йозуа Кимих на позицията на дефанзивен халф, където той също играе в Байерн Мюнхен, от позицията на десен бек.

Това би могло да даде възможност на Намди Колинс от Айнтрахт Франкфурт да запише дебютния си мач като десен бек още при първата си повиквателна.

Другите двама дебютанти са халфът на Майнц 05 Паул Небел и вратарят на Аугсбург Фин Дамен.

Поради контузии от тима отсъстват плеймейкърът Джамал Мусиала от Байерн, вратарят на Барселона Марк-Андре тер Щеген, нападателите Кай Хаверц от Арсенал и Тим Клайндинст от Борусия Мьонхенгладбах, както и защитникът на Борусия Дортмунд Нико Шлотербек.