Две важни грешки отчетоха от Съдийската комисия на БФС от началото на сезона, председателят Станислав Тодоров даде добра оценка

Атанас Василев
БТА, София (2 септември 2025-а година), Съдийската комисия на БФС дава пресконференция след изминалите седем кръга в Първа лига. От ляво на дясно Валентин Добрев, Станислав Тодоров (председател), Вихрен Манев (мениджър на комисията) и Александър Костадинов
София,  
02.09.2025 12:53
Съдиите в Първа футболна лига се справят добре от началото на сезон 2025/26, като важните грешки до момента са две и те са от реферите, работещи със системата за видеопомощ (ВАР). Това отчетоха от комисията на пресконференция днес.

Председателят на Съдийската комисия на БФС Станислав Тодоров даде добра оценка, похвали младите арбитри и обясни, че не само вярва в тях, но и е знае, че ще се справят по-добре.

Анализи се правят всеки понеделник след кръга. На всички мачове се дават оценки, след което се коментират новите назначения. Хората, които правим назначенията, сме четирима – аз, Валентин Добрев, Никола Джугански и Георги Игнатов. Разбира се, с нас е и мениджърът на комисията Вихрен Манев.

"Общата ни оценка е, че съдиите се справят добре. Разбира се, има и неточности, но ние работим в посока да ги отстраняваме. Относно декларациите и мнението на хората от Ботев (Пловдив), нашето мнение е коренно различно от тяхното. Има грешка на съдията от ВАР-стаята Васимир ел Хатиб, но ситуацията е сива. Задачата на хората от ВАР-екипа е да подкрепя рефера на терена. В ситуацията с червения картон на Андрей Йорданов от Ботев (Пловдив) в 26-ата минута, мнението ни е, че трябваше да бъде показан жълт картон, а не червен", обясни Станислав Тодоров, като това е една от грешките, които бяха отчетени. В момента съдията Васимир Ел Хатиб е отстранен за неопределен срок от време, като в същия мач има и още една грешка и тя е за неправилно тълкуване на правилото за засада в ситуацията, в която е отменен гол на Джелал Хюсеинов от Арда в 38-ата минута. Мачът иначе е бил "изключително детайлно анализиран".

"Има съдии, които са спрени. Покрай този мач се вдигна доста шум, но Васимир не е спрян заради тази ситуация, а заради друга, в която има очевидна грешка", допълни Тодоров. Явно за момента е спряна и най-добрата съдийка сред дамите – Християна Гутева, която имаше доста трудни моменти в мача ЦСКА 1948 – Монтана. Гутева дава дузпа в 9-ата минута за домакините, която обаче е отменена след намесата на ВАР-съдията Владимир Вълков от Пловдив, като обяснението е, че младата габровка е действала инстинктивно, решавайки нарушение на вратаря на Монтана срещу нападател на ЦСКА 1948.

Друга грешка на съдиите от ВАР-стаята е на мача Септември (София) – Локомотив (София) от 7-ия кръг на първенството, играл се на 29-и август. ВАР-съдията Мартин Великов от Варна не е подал сигнал на рефера на терена Стоян Арсов за нарушение без топка в наказателното поле от Кауе Карузо от Локомотив, който предизвиква дузпа. Карузо задържа продължително и пречи на футболист на Септември да се придвижи към вратата в момент, когато атаката на тима от "Драгалевци" се развива по дясното крило.

Още една грешка отчетоха от комисията, която обаче няма как да се коригира с ВАР-системата, тъй като става дума за показан жълт картон, а наказания с този цвят не се преразглеждат. Това се случва по време на мача от 7-ия кръг Спартак (Варна) – Локомотив (Пловдив), а международният рефер Георги Гинчев неправилно е изгонил Тодор Павлов от пловдивския тим. Прегледът на ситуацията показва, че при единоборство в 70-ата минута Тодор Павлов е пострадал, а не извършител на нарушението. Но арбитърът му показва жълт картон, който се оказва втори за него и е изгонен от терена.

Съдийската администрация даде и няколко добри примера, като похвали Радослав Гидженов (на мача Берое – ЦСКА 1948), Волен Чинков (на Добруджа – Ботев Враца) и младия Геро Писков на срещата от 7-ия кръг Монтана – Добруджа.

"Специално искам да обърна внимание на младия Геро Писков, който е само на 29 години. На срещата Монтана – Добруджа той взе три много смели решения, които подсказват, че го чака голямо бъдеще, и всички те без помощта от системата ВАР. Първото е червеният картон на Монтана, второто – червеният картон на Добруджа. Тук той получава помощ от четвъртия съдия, малко му е бавен таймингът, но го отдаваме на младата му възраст и неопитност", каза още Тодоров.

От началото на първенството в елита на българския футбол са се изиграли 53 мача в седем кръга, без отложените от отборите, играещи в европейските турнири.

