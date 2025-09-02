Подробно търсене

Комо прекрати договора на бившия английски национал Деле Али

Мирослав Димитров
AP Photo/Antonio Calanni
Комо,  
02.09.2025 09:07
 (БТА)

Италианският Комо прекрати договора с бившия английски национал Деле Али по взаимно съгласие, съобщи пресслужбата на клуба.

Али премина в Комо през януари, като подписа договор до лятото на 2026 г. с възможност за удължаване с един сезон.

Полузащитникът изигра един мач за отбора - през март, от италианското първенство срещу Милан (1:2), влезе като резерва в 81-ата минута, а 10 минути по-късно получи директен червен картон и беше изгонен. Али е на 29 години.

По време на кариерата си е играл за турския Бешикташ, английския МК Донс, Евертън и Тотнъм, като част от който през сезон 2018/19 стигна до финала на Шампионската лига, където лондонският отбор загуби от друг клуб от Англия - Ливърпул (0:2).

/МД/

