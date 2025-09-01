Подробно търсене

Вторият отбор на Славия победи като гост Пирин Гоце Делчев в двубой, белязан от нахлуване на публика

Асен Даскалов
Вторият отбор на Славия победи като гост Пирин Гоце Делчев в двубой, белязан от нахлуване на публика
Вторият отбор на Славия победи като гост Пирин Гоце Делчев в двубой, белязан от нахлуване на публика
снимка: ПФК Славия
София,  
01.09.2025 18:05
 (БТА)

Вторият състав на Славия победи с 2:1 като гост Пирин Гоце Делчев в мач от петия кръг в Югозападната Трета лига, белязан с нахлуване на публика в тунела на стадиона.

"Белите" изостанаха в резултата през първото полувреме, но успяха да достигнат до обрат след късни голове на Васил Казълджиев в 70-ата минута и Владимир Драганов в допълнителното време на двубоя.

"Домакините демонстрираха изключително грубо поведение и останаха в намален състав още в 35-ата минута, а след почивката двубоят се превърна в корида, застрашила сериозно здравето на някои от играчите на "белите". Двата отбора завършиха с по 9 футболисти, но победата беше в полза на младите "бели" таланти. Хвърчащите бутилки и опитите за саморазправа с футболистите на Славия от страна на противниковия тим и публиката принудиха Ангел Славков, който води "Б" отбора, да повика полиция, ескортирала славистите след края на двубоя, се казва в съобщение в официалния сайт на Славия.

Вторият тим на столичани, който е съставен изцяло от юноши от клубната академия, е на второ място във временното класиране с 10 спечелени точки след три победи, едно равенство и една загуба.

/КМ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:38 на 01.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация