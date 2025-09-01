Подробно търсене

Матей Казийски: "Много години не съм излизал пред българска публика и това ме надъхва да се представя още по-добре"

Матей Казийски с екипа на Милано в двубой срещу Перуджа. Снимка: legavolley.it
Пловдив,  
01.09.2025 16:40
 (БТА)

Българският волейболист Матей Казийски изрази задоволство от подписването на договора си с Локомотив Авиа. От клуба разпространиха видео, в което опитният състезател, собственикът на "черно-белите" - Ивайло Константинов, и главният мениджър - Людмил Найденов, коментираха контракта между двете страни. 

"Нашите отношения с г-н Константинов датират от преди много време и аз съм изключително доволен, че най-накрая може да кулминира в едно такова сътрудничество. Говорихме си цяло лято и най-накрая успяхме да го направим официално, въпреки че през цялото време се изговориха много неща по въпроса", заяви Казийски.

"Много години не съм излизал пред българска публика и това е един от факторите, който ме надъхва да се представя още по-добре", допълни още волейболистът. 

Собственикът на Локомотив Авиа Ивайло Константинов разкри каква е договорката между клуба и Казийски.

"Аз съм изключително щастлив от този подпис. За мен е чест Матей да бъде част от нашия отбор. Мога да кажа, че публиката на Локомотив Пловдив го заслужава. Надявам се не само да бъдем шампиони, а с убедителна игра да завладеем все повече волейболни сърца", каза Константинов. 

"Този договор, който подписахме, е само формалност. От деня, в който си стиснахме ръцете, нищо не се променило. Матей ще играе за Локомотив Пловдив до тогава, до когато получи предложение, което не може да откаже", обясни още той и се обърна към Казийски: "Матей, свободен си във всеки един момент да приемеш всякакво предизвикателство за теб. Не се съмнявам, че сърцето ти е в Локомотив Пловдив и колкото и пъти да излизаш, винаги ще се връщаш при нас."

Главният мениджър Людмил Найденов пък бе категоричен, че целта през предстоящия сезон пред Локомотив с Матей Казийски в състава е спечелването на шампионската титла. 

"Отборът бе селектиран и без него да се бори за първите места, но след неговото идване сме длъжни да се борим само за първото място. Това е спорт и няма нищо сигурно, но ще се борим за всички титли, за които играем", каза Найденов. 

