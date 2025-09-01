Дунав Русе се раздели с Виктор Василев

Дунав Русе се разделя с младия полузащитник Виктор Василев, съобщиха от втородивизионния футболен клуб.

19-годишният Василев беше привлечен преди малко повече от месец от ЦСКА 1948 и записа три участия като резерва с общо 59 игрови минути за русенци.

"Считано от днес пътищата ни се разделят с Виктор Василев, който дойде при нас през лятото от състава на ЦСКА 1948. След разговор между футболиста, треньорския щаб и клубното ръководство бе намерен и подходящ начин, по който да се осъществи раздялата в полза на всички страни. Футболистът ще продължи своята кариера в друг отбор, а Дунав пък е във финалната фаза на привличане на друг играч, който се очаква да се присъедини към нас още днес. Пожелаваме на Виктор много успехи на терена и във всички останали предизвикателства", написаха от Дунав.

Василев е бивш юношески национал на България.