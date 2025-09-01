Алекс Хименес преминава под наем от Милан в Борнемут

Подробно търсене

Асен Даскалов
AP Photo/Antonio Calanni
Милано,  
01.09.2025 13:47
 (БТА)

Милан е дал под наем Алекс Хименес на Борнемут, съобщават от италианския клуб в понеделник.

"Росонерите" потвърдиха сделката за преотстъпване със задължението трансферът да стане постоянен, след като бъдат изпълнени определени условия.

20-годишният защитник изигра 22 мача в Серия А през миналия сезон, като направи една асистенция.

Хименес e юноша на Реал Мадрид, но достигна единствено до втория състав на 15-кратните клубни шампиони на Европа.

