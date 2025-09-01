Автогол донесе победата на Лион срещу Марсилия във френската Лига 1

site.btaАвтогол донесе победата на Лион срещу Марсилия във френската Лига 1
Олимпик Лион спечели с 1:0 срещу Олимпик Марсилия в дербито от третия кръг на френската Лига 1.
Победата за Лион дойде след автогол на Леонардо Балерди три минути преди края.
Гостите от Марсилия играха с човек по-малко от 29-ата минута, след като Си Джей Игън-Райли получи червен картон.
Успехът е трети пореден за Лион в първенството и с пълен актив от 9 точки тимът дели първото място с шампиона ПСЖ, който в събота разгроми Тулуза с 6:3 като гост. Марсилия има три точки и заема 10-о място в таблицата.
Срещи от третия кръг на футболното първенство на Франция:
Анже - Рен - 1:1
Льо Авър - Ница - 3:1
Монако - Страсбург - 3:2
ФК Париж - Мец - 3:2
Олимпик Лион - Олимпик Марсилия - 1:0
от събота:
Лориен - Лил - 1:7
Нант - Оксер - 1:0
Тулуза - ПСЖ - 3:6
от петък:
Ланс - Брест - 3:1
/МД/
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина