Автогол донесе победата на Лион срещу Марсилия във френската Лига 1

Олимпик Лион спечели с 1:0 срещу Олимпик Марсилия в дербито от третия кръг на френската Лига 1.

Победата за Лион дойде след автогол на Леонардо Балерди три минути преди края.

Гостите от Марсилия играха с човек по-малко от 29-ата минута, след като Си Джей Игън-Райли получи червен картон.

Успехът е трети пореден за Лион в първенството и с пълен актив от 9 точки тимът дели първото място с шампиона ПСЖ, който в събота разгроми Тулуза с 6:3 като гост. Марсилия има три точки и заема 10-о място в таблицата.

Срещи от третия кръг на футболното първенство на Франция:

Анже - Рен - 1:1

Льо Авър - Ница - 3:1

Монако - Страсбург - 3:2

ФК Париж - Мец - 3:2

Олимпик Лион - Олимпик Марсилия - 1:0

от събота:

Лориен - Лил - 1:7

Нант - Оксер - 1:0

Тулуза - ПСЖ - 3:6

от петък:

Ланс - Брест - 3:1