Подробно търсене

Автогол донесе победата на Лион срещу Марсилия във френската Лига 1

Мирослав Димитров
Автогол донесе победата на Лион срещу Марсилия във френската Лига 1
Автогол донесе победата на Лион срещу Марсилия във френската Лига 1
AP Photo/Laurent Cipriani
Париж,  
01.09.2025 07:37
 (БТА)

Олимпик Лион спечели с 1:0 срещу Олимпик Марсилия в дербито от третия кръг на френската Лига 1. 

Победата  за Лион дойде след автогол на Леонардо Балерди три минути преди края. 

Гостите от Марсилия играха с човек по-малко от 29-ата минута, след като Си Джей Игън-Райли получи червен картон. 

Успехът е трети пореден за Лион в първенството и с пълен актив от 9 точки тимът дели първото място с шампиона ПСЖ, който в събота разгроми Тулуза с 6:3 като гост. Марсилия има три точки и заема 10-о място в таблицата. 

Срещи от третия кръг на футболното първенство на Франция:  

Анже - Рен - 1:1 
Льо Авър - Ница - 3:1 
Монако - Страсбург - 3:2 
ФК Париж - Мец - 3:2 
Олимпик Лион - Олимпик Марсилия - 1:0 

от събота: 
Лориен - Лил - 1:7 
Нант - Оксер - 1:0 
Тулуза - ПСЖ - 3:6  

от петък: 
Ланс - Брест - 3:1

/МД/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 07:50 на 01.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация