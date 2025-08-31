Легендарната спринтьорка Шели-Ан Фрейзър-Прайс прекратява кариерата си след Световното първенство в Токио

Легендарната спринтьорка от Ямайка Шели-Ан Фрейзър-Прайс ще прекрати състезателната си кариера след световното първенство по лека атлетика в Токио следващия месец, съобщи Ройтерс.

Трикратната олимпийска и 10-кратна световна златна медалистка обяви, че ще се състезава още веднъж през 2025 г., заявявайки, че има недовършена работа, след като се оттегли от финала на 100 метра на миналогодишните Олимпийски игри в Париж поради контузия.

"Не получих възможността да направя това, което знам, че можех да направя в този момент“, каза 38-годишната Фрейзър-Прайс във видеоразговор с репортери.

"И беше болезнено. Това беше първият път в цялата ми кариера, в който нямах възможност да стъпя на пистата, за да се състезавам.“

Фрейзър-Прайс се класира за деветото си световно първенство, като завърши трета на състезанията в Ямайка на 100 метра. Тя каза, че световното първенство, което започва на 13 септември, ще бъде не само сбогуване, а и честване на нейната устойчивост.

"Да застана на тази стартова линия е огромен успех. Наистина нямам търпение да отпразнувам историята, отдадеността и радостта, които този спорт ми даде.“

Що се отнася до прическата й за състезателния ден, феновете могат да очакват нещо смело.

"Косата ми е наистина отличителна. Искам да бъда конкурентноспособна и искам да бъда себе си и автентична“, каза Фрейзър-Прайс, която е известна с ярко оцветената си коса.