Нидерландия и Япония ще се срещнат в първия четвъртфинал на Световното първенство по волейбол за жени

Първият четвъртфинал на Световното първенство по волейбол за жени ще бъде между отборите на Нидерландия и Япония.

Нидерландия се наложи над световните шампионки от Сърбия с 3:2 (27:25, 26:24, 22:25, 20:25, 15:11). Капитанът на "лалетата" Ника Даалдероп завърши мача с 19 точки, а Елес Дамбрик отбеляза 17 за победителките. Над всички в мача и за Сърбия бе диагоналът Александра Узелац, която реализира 31 точки.

В сблъсък за Топ 4 Нидерландия ще срещне Япония, като азиатките победиха домакините от Тайланд с 3:0 (25:20, 25:23, 25:23). Капитанът на Япония Маю Ишикава завърши мача с 14 точки, а 12 добави Харую Шимамура. Мокскри Чачу-Он от Тайланд бе най-резултатна за отбора си с 12 точки.