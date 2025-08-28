Тотнъм вече е фаворит за подписа на Шави Симонс, който пътува до Лондон

РБ Лайпциг даде разрешение на Шави Симонс да пропусне тренировката и да пътува до Лондон, за да завърши трансфера си, като в битката за подписа му се включи и Тотнъм, съобщава ДПА.

Челси преследваше нидерландския национал цяло лято, но след като трансферът при "сините" стана малко вероятен, на сцената се появи Тотнъм. "Шпорите" се нуждаят отчаяно от нови попълнение в атака и клубът се насочи към Симонс, който получи разрешение да пътува до Лондон, за да реши бъдещето си.

Мениджърът на Тотнъм Томас Франк е в търсене на нов номер 10, след като пропадна привличането на Морган Гибс-Уайт от Нотингам Форест, а Арсенал изпревари клуба за подписа на Еберечи Езе миналата седмица. Междувременно се случи и тежката контузия на национала Джеймс Мадисън, който ще пропусне почти целия сезон. Франк изрази увереността си, че Тотнъм ще се подсили, дори и след провалената сделка за Савиньо от Манчестър Сити.

Симонс е от академията на Барселона, като премина в Пари Сен Жермен още като тийнейджър, но се отличи най-вече като футболист на ПСВ Айндховен през сезон 2022-23. Симонс прекара последните два сезона в Лайпциг, като вкара 22 гола в 78 мача.