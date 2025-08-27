Екитике не е в състава на Франция въпреки силния старт в Ливърпул

Новият нападател на Ливърпул Юго Екитике няма да отпразнува първия си мач за Франция по време на квалификациите за Световното първенство следващия месец, след като селекционерът на националния отбор Дидие Дешан реши да не го включи в състава.

23-годишният нападател направи отличен старт с екипа на Ливърпул с три гола в първите си три мача, след летния си трансфер от Айнтрахт Франкфурт.

Дешан подчерта задълбочената конкуренция за атакуващите позиции във френския отбор.

„Може би ще го виждате малко по-често сега, защото е в Ливърпул, но ние го следихме и когато беше във Франкфурт, където имаше много добър сезон“, каза Дешан на пресконференция.

„Фактът, че е в Ливърпул и продължава да се представя добре, е страхотен. Но има и конкуренция за неговата позиция. Очевидно той има потенциал да играе за Франция“, добави селекционерът.

Дешан е повикала нападателите Магнес Аклиуш, Брадли Баркола, Раян Шерки, Усман Дембеле, Килиан Мбапе, Майкъл Олизе и Маркус Тюрам.

„Между тези, които са тук, и тези, които биха могли да бъдат тук, имам избор. Очевидно не мога да взема всички“, добави Дешан.

„Петлите“ ще се изправят срещу Украйна във Вроцлав (Полша) на 5 септември и срещу Исландия четири дни по-късно.