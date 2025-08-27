Подробно търсене

Христо Бонински
Бившият италиански национал Алесандро Флоренци обяви края на кариерата си
Снимка: AP Photo/Luca Bruno
Милано,  
27.08.2025 14:04
 (БТА)

Десният защитник на Милан Алесандро Флоренци обяви края на кариерата си на 23 години, обяви самият той със съобщение в социалните медии.

Бившият италиански национал се отказва заради тежка контузия и операция на скъсани кръстни връзка през миналата година, които така и не му позволиха да се върне във форма.

Флоренци е европейски шампион с Италия от 2021 година. Крайният защитник дебютира в Серия А за Рома на 22 май 2011 в мача със Сампдория, когато влиза като резерва на легендата Франческо Тоти.

Той е играл още за испанския Валенсия, френския Пари Сен Жермен, а последно бе в тима на Милан, с който стана шампион на Италия през 2022. Флоренци има 49 мача за националния тим на Италия. 

/ХБ/

