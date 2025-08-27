Борусия Дортмунд взе под наем от Челси 20-годишен аржентински младежки национал

Германският Борусия Дортмунд привлече аржентинския младежки национал Аарон Анселмино под наем от английския Челси. 20-годишният футболист ще играе в тима от Дортмунд под наем до 30 юни 2026-а, съобщиха официално от клуба.

"Поради контузиите на Емре Джан, Нико Шлотербек и Никлас Зюле бяхме принудени да направим корекции на позицията на централен защитник. Аарон Анселмино вече натрупа опит в първа дивизия в родината си и има голям потенциал. Не беше случайно, че Челси подписа с него изключително дългосрочен договор миналото лято", каза управляващият директор на Борусия Дортмунд Ларс Рикен.

"Наблюдавахме Аарон по време на престоя му в Бока Хуниорс. Той е много добро решение за настоящата ни ситуация. Аарон е талантлив играч, който демонстрира качествата си от млада възраст. Ще го интегрираме бързо, защото имаме нужда от него веднага и очакваме с нетърпение да го видим в черно-жълтата фланелка", подчерта спортният директор на клуба Себастиан Кел.

Анселмино, който ще носи номер 28 за "черно-жълтите", успешно премина задължителните си медицински прегледи вчера и може да дебютира на "Сигнал Идуна Парк" още следващия уикенд в домакинския мач срещу Унион Берлин.

"Наистина очаквам с нетърпение да заиграя за Борусия Дортмунд и ще дам всичко от себе си, за да бъда успешен с този велик клуб и неговите фантастични фенове", каза младият аржентинец.