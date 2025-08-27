Подробно търсене

20 лева за билет за феновете на ЦСКА за гостуването на Славия

Мирослав Димитров
Снимка: Боян Ботев/БТА
София,  
27.08.2025 10:52
 (БТА)

Билетите за предстоящото гостуване на ЦСКА на Славия от 7-ия кръг на Първа лига ще бъдат пуснати в продажба в деня на двубоя, който ще се играе в събота (30 август) от 21:15 ч. на ст. „Александър Шаламанов“ в София, информираха от "червения" клуб.

Пропуски за феновете на ЦСКА ще се продават физически след 19:00 ч. на касата пред сектор В на стадиона, както и на касата при автогара „Овча Купел“ (до магазин 345).

Цената на билета е 20 лв., като пропуски за „армейския“ сектор няма да се продават онлайн.

Достъпът до трибуните за фенове на ЦСКА ще е възможен след 19:45 ч.

