Кузманов стартира утре срещу казахстанец на турнир от сериите "Чалънджър 75" в Португалия

Димитър Кузманов стартира утре срещу поставения под номер 6 казахстанец Дмитри Попко на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 75" в Порто (Португалия) с награден фонд 91250 евро.

32-годишният пловдивчанин за последно игра на надпревара от същия ранг в София през миналата седмица, но отпадна на старта. Той ще се опита да прекъсне лошата си серия в последните два месеца във веригата, в която има само един успех в последните си шест мача, след като достигна до финала в Роаян (Франция) през юни.

Кузманов, 263-и в световната ранглиста в момента, има две победи в четири мача срещу 237-ия в класацията на АТП Попко, който е на 28 години. За последно двамата се срещнаха в средата на юли 2023 година, когато българинът надделя убедително с 6:2, 6:3 на червена настилка в Сан Бенедето Дел Тронто (Италия).