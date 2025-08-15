Председателят на Българска федерация колоездене Евгений Балев предаде управлението на своя заместник Александър Алексиев

Председателят на Българска федерация колоездене (БФК) Евгений Балев предаде управлението на своя заместник Александър Алексиев.

Балев направи изявление, от което става ясно, че наложеното му наказание от Международния колоездачен съюз ще бъде обжалвано.

"Уважаеми членове на БФК,

Уважаеми колеги,

Вероятно всички вече сте разбрали, че с решение на Етичната комисия на Международния колоездачен съюз ми беше наложено наказание да не заемам административни, управленски или други длъжности в колоезденето за период от две години.

Решението на комисията не е окончателно и предстои същото да бъде обжалвано пред Спортния арбитражен съд в Лозана, Швейцария, който разполага с правомощия да отмени решението след преценка на фактите по казуса и наличните доказателства.

Независимо от правото ми на обжалване, решението на Етичната комисия породи сериозно напрежение сред членовете на БФК и създава предпоставки за всякакви правни и лични тълкувания от страна на всеки пряко или косвено заинтересован от възникналата ситуация.

Всички ангажирани в нашия спорт хора, които ме познават, знаят, че желанието ми винаги е било колоезденето в България да се развива във възходяща линия и любимият ни спорт да постига все повече и по-значими успехи. Това бяха и аргументите ми през миналата година да се кандидатирам за член на УС на БФК.

По горните съображения, както и предвид професионалния ми, а и личен, ангажимент към спорта и самата Федерация, с настоящото изявление Ви уведомявам, че на извънредно събрание на Управителния съвет беше взето решение заместник-председателя Александър Алексиев да поеме работата по всички текущи оперативни въпроси, включително свързаните с организацията на тазгодишната колоездачна обиколка на България. За да не бъда упрекнат от някого от Вас, изрично подчертавам, че решението беше взето единодушно от членовете на УС на БФК, без аз или Данаил Ангелов да участваме в гласуването. Протокол от събранието на УС ще бъде публикуван на интернет страницата на БФК в предвидения в устава срок.

Надявам се, че по този начин създалото се напрежение сред част от членовете на Федерацията ще бъде успокоено и няма да бъдат създавани излишни пречки за нормалното функциониране.

БФК повече от всякога има нужда от обединение в името на нашия общ интерес - добруването на българското колоездене и Ви призовавам да се придържаме към тази обща цел", се казва в позицията на Евгений Балев, публикувана в официалната страница на БФК във Фейсбук.