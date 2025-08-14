Испанският футболен гранд Реал (Мадрид) представи днес аржентинското дете-чудо Франко Мастантуоно

Испанският футболен гранд Реал (Мадрид) подписа договор за шест години с аржентинския тийнейджър Франко Мастанутоно, съобщиха медиите в испанската столица.

Младокът се подвизава като нападател, навършва днес 18 години, а за последно е играл за Ривър Плейт. Днес той подписа договор с президента на Реал (Мадрид) Флорентино Перес, който пък го представи на медиите.

"Обещавам, че ще дам всичко от себе си за тази фланелка“, каза Мастантуоно. "Винаги съм мечтал да играя за най-великия клуб в света“.

Реал (Мадрид) вече беше завършил сделката, но представянето трябваше да стане сега, когато момчето навърши 18 години. Според медийни публикации, Реал е платил 45 милиона евро за правата му.

по време на представянето си, като сувенири Мастантуоно получи реплика на стадион "Сантяго Бернабеу“, часовник и фланелка с неговото име и номер 30. А преди началото на новия сезон 2025/26 Реал (Мадрид) подписа и с младия централен защитник на Испания Дийн Хюйсен и десния бранител на Англия Трент Александър-Арнолд.

Реал (Мадрид) се подготвя за първия си сезон под ръководството на Шаби Алонсо, който замени италианския ветеран Карло Анчелоти. Може би Анчелоти се поизчерпи, но изминалия сезон беше разочароващ за стандартите на Кралския клуб и оттам се ангажираха с един от най-актуалните испански специалисти.