Матео Беретини отказа участие и на Откритото първенство на САЩ по тенис

site.btaМатео Беретини отказа участие и на Откритото първенство на САЩ по тенис
Италианският тенисист Матео Беретини официално отказа участие на Откритото първенство на САЩ по тенис, което започва та 24 август, съобщи вестник "Гадзета дело Спорт". На неговото място в схемата на турнира от Големия шлем ще влезе представителя на домакините Брендън Холт. Беретини е полуфиналист в Ню Йорк от 2019, като има и загубен финал на "Уимбълдън" две години по-късно.
Матео Беретини не участва и на тазгодишното издание на "Ролан Гарос".
Беретини участва за последно на "Уимбълдън", където е елиминиран в първия кръг огт поляка Камил Майхшак. Преди това римлянинът участва на Откритото първенство на Рим. "След турнира в Рим прекарах трудни седмици, имах толкова трудни моменти, че трябваше да реша какво ще правя. Уморен съм да се боря постоянно с нещо. Имам нужда да обмисля какво ще правя в бъдеще, защото да бъда по такъв начин на корта не е нещо, което искам", коментира Беретини, който стигна до номер 6 в света в началото на 2022 година.
/ХБ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина