Гонсало Рамош: "Този трофей означава много за ПСЖ"

Мирослав Димитров
Massimo Paolone/LaPresse via AP
Удине,  
14.08.2025 11:59
 (БТА)

Нападателят на Пари Сен Жермен и португалския национален отбор Гонсало Рамош опроверга слуховете за евентуален трансфер и заяви, че остава на "Парк де Пренс".

Рамош влезе като резерва в 77-ата минута и отбеляза гол за 2:2, с който спаси парижани от поражение срещу Тотнъм за Суперкупата и се стигна до дузпи. Гонсало се разписа и при наказателните удари и помогна за спечелването на трофея.

"Щастлив съм, спечелихме трофей, който означава много за нас, защото не се знае дали ще можем да се борим за него отново. Ще остана ли в ПСЖ? Да. Отношението ми е същото: готов съм да изляза на терена, когато отборът има нужда от мен. Ако ми дадат топката, ще се опитам да я вкарам във вратата“, цитира RMC Sport думите на Рамос.

 

