Кевин Паредес ще пропусне голяма част от сезона на Волфсбург заради контузия

Американското крило Кевин Паредес ще пропусне голяма част от сезона на германския футболен клуб Волфсбург, след като получи контузия в стъпалото само седмица преди началото на официалните мачове, съобщава ДПА. Първият за "вълците" е за Купата на Германия срещу ШФ Хемелинген.
Волфсбург обяви късно във вторник, че Паредес, който пропусна почти целия сезон 2024/2025, е претърпял операция в стъпалото и ще отсъства "за неопределен срок".
Паредес, на 22 години, дебютира за националния отбор на САЩ през 2023 и изигра силен сезон за Волфсбург, но точно тогава дойдоха и контузиите. Така той остана само с шест мача за американския национален тим, последният от които през ноември същата година.
Паредес записа само два мача в Бундеслигата през миналия сезон, когато също бе опериран в стъпалото.
