Полузащитникът Карни Чуквуемека е намекнал пред ръководството на Челси, че е разочарован

Кремена Младенова
снимка: AP Photo/Jeff Dean
Лондон,  
13.08.2025 12:37
 (БТА)

Атакуващият полузащитник Карни Чуквуемека е намекнал пред ръководството на Челси, че е разочарован от начина, по който се третират футболистите в клуба.

21-годишният Чуквуемека, който игра под наем в Борусия Дортмунд през втората половина от миналия сезон, включително на Световното клубно първенство, няма желание да се завърне при лондончани, съобщава германският вестник "Билд".

Той предпочита да остане в тима от Дортмунд, а Борусия също все още иска да го задържи в редиците си под наем с опция за закупуване.

Ръководството на Челси настоява за постоянен трансфер, но Борусия Дортмунд засега държи за нов договор под наем.

