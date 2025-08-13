Саутхямптън е отхвърлил оферта на Уест Хям за Матеуш Фернандеш

Отборът на Уест Хям е направил оферта до 30 милиона британски лири за Матеуш Фернандеш, която е била отхвърлена от Саутхямптън, съобщава информационната агенция PA.

21-годишният футболист се отличи в състава на "светците" през миналия сезон, но отборът изпадна от Висшата лига.

Фернандеш се присъедини към Саутхямптън от Спортинг Лисабон миналия август и спечели наградата за играч на сезона на феновете.

Португалският национал до 21 години влезе от пейката в първия мач от Чемпиъншип срещу Рексъм в събота, а Уест Хям, един от много отбори, които проявяват интерес към играча, направи оферта, достигаща до 30 милиона британски лири.

Саутхямптън счита офертата на "чуковете" за недостатъчна, тъй като оценява Фернандеш на над 50 милиона британски лири.

През сезон 2024/2025 Фернандеш отбеляза 3 гола и направи 6 асистенции в 42 мача. Договорът му е до 30 юни 2029 година.