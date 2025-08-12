ЦСКА вади 500 хиляди евро за бивш португалски младежки национал

Ръководството на българския футболен клуб ЦСКА е предложило 500 хиляди евро на полския Радомяк Радом за бившия португалски младежки национал Бруно Жордао, съобщава местното издание "Вешло". Офертата е приета и се очаква в близките дни сделката за 26-годишния дефанзивен халф да бъде финализирана. Полузащитникът вече е договорил личните си условия, които са значително по-добри в сравнение с досегашните.

Любопитното е, че Жордао е предложен на "червените" още през миналото лято, но тогава е отхвърлен от спортно-техническото ръководство и в последствие преминава със свободен трансфер в Радомяк, за който записва 33 мача през кампания 2024/2025 и се превръща в ключов играч от състава.

Португалецът през тази зима е бил предложен и на Левски срещу минимална трансферна сума, но също е отхвърлен от "сините".

Жордао има договор с Радомяк до края на сезона от полския клуб са готови да го продадат сега, за да не го изпуснат без пари през следващото лято.



В професионалната си кариера той е играл в отбори като Брага, откъдето преминава с платнен наем от 4 милиона евро в италианския Лацио през лятото на 2017 година, а след два сезона като преотстъпен е закупен от римляните за 5,3 милиона евро, но месец по-късно е продаден на английския Уулвърхямптън за 8,9 милиона евро. В последствие, обаче, той има проблеми с контузии, като пропуска почти цялата 2021 година заради операция на коляното, а след това през цялата есен на 2023 година не играе заради травма на аддукторите.