Боян Денчев
Фермин Лопес отрича слуховете за напускане на Барселона
снимка: АР, Joan Monfort
Барселона,  
11.08.2025 14:54
Полузащитникът на Барселона Фермин Лопес отрича слуховете за напускане на клуба. „Феновете на Барселона могат да си отдъхнат, защото ще остана тук. Няма да напусна Барселона“, цитира думите на Лопес журналистът Фабрицио Романо.

Манчестър Юнайтед, Байерн Мюнхен и Челси проявяват интерес към 22-годишния испанец.

Лопес е продукт на Академията на каталунския клуб – „Ла Масия“. През сезон 2024/25 той има 46 мача във всички състезания, в които е отбелязал 8 гола и е направил 10 асистенции. Настоящият договор на играча с Барселона е до края на юни 2029 година. Порталът Transfermarkt оценява стойността на играча на 50 милиона евро.

