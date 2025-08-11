Подробно търсене

СКПС Витоша спечели за 21-а поредна година отборната титла на Държавното първенство по скокове във вода

Ива Кръстева
СКПС Витоша спечели за 21-а поредна година отборната титла на Държавното първенство по скокове във вода
СКПС Витоша спечели за 21-а поредна година отборната титла на Държавното първенство по скокове във вода
снимка: Красимир Кръстев/БТА архив
Варна,  
11.08.2025 14:26
 (БТА)

СКПС Витоша спечели за 21-а поредна година отборната титла на Държавното лично-отборно първенство по скокове във вода, което се проведе във Варна.

Тимът триумфира с 277.5 точки. На второ място е отборът на НСА с 50 точки, а третата позиция зае Ботев (Враца) с 47.5.

Индивидуално при мъжете Цветомир Ереминов (Витоша) доминира във всички дисциплини, при жените на еднометров трамплин и кула шампионка стана Натали Стоянова (НСА), а на 3 метра трамплин Андреа Петрова (Витоша).

При девойки старша възраст Ива Ереминова (Витоша) спечели всички златни медали в индивидуалните дисциплини, а при юноши старша Тома Каймаканов (Витоша) взе златото на 3 метра трамплин и кула, а Георги Хасанов (НСА) е първи на еднометров трамплин.

При момчетата 12-13 години Крис Йорданов завоюва три титли и успешно представи част от новата си програма, съобщиха за БТА от клуба.

/ИК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:08 на 11.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация