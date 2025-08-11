Карл-Хайнц Румениге: „Като играч бих се радвал да участвам на Световното клубно първенство“

Бившият изпълнителен директор на Байерн Мюнхен Карл-Хайнц Румениге подкрепи Световното клубно първенство и заяви, че високите заплати на играчите са една от причините, поради които клубовете трябва да участват в подобни събития.

Румениге заяви пред спортното списание Kicker, че не иска да „драматизира“ допълнителната тежест за играчите на събитието, проведено наскоро в САЩ.

„Като играч бих се радвал да участвам в такъв турнир. Разбира се, Световното клубно първенство означава повече мачове през този сезон, но трябва също да се каже: Този турнир е само на всеки четири години“, каза членът на борда на Байерн.

„И много играчи, заедно със своите съветници – допринесоха за тази ситуация. Те изискват все по-високи заплати, принуждавайки клубовете да се възползват от допълнителни източници на доходи. Ето защо се появяват нови формати.

От друга страна, виждам малка готовност за намаляване на заплатите. Това е противоречие, което трябва да бъде ясно адресирано“, добави Румениге.

Световното клубно първенство предлагаше общ награден фонд от около 1 милиард долара. Байерн достигна до четвъртфиналите на турнира с 32 отбора, спечелен от английския Челси.

Румениге каза, че Световното клубно първенство е добро за видимостта на Байерн в чужбина и че продажбите на фланелки са се увеличили седем пъти в САЩ. Той също така говори за добрите телевизионни рейтинги в Германия, въпреки многобройните критики в подготовката.

„Много от нашите национални отбори иначе щяха да играят в Купата на конфедерациите в САЩ - без никаква добавена стойност за клуба.

Сега Байерн успя да се покаже на световната сцена, да спечели нови фенове и също така да спечели финансово. Струва си да мислим нестандартно от време на време. Наистина се насладих на състезанието и гледах почти всички мачове“, завърши Румениге.