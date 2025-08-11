Тотнъм започва преговори с Манчестър Сити за трансфер на крилото Савиньо

Тотнъм е започнал преговори с Манчестър Сити за трансфер на крилото Савиньо, съобщава информационната агенция PA.

"Шпорите" отчаяно се нуждаят от подкрепления в атака след напускането на Хюн-мин Сон във ФК Лос Анджелис и скорошната сериозна контузия на коляното на Джеймс Мадисън. Привличането на капитана на Нотингам Форест Морган Гибс-Уайт се провали миналия месец и Тотнъм вече е насочил вниманието си към универсалния нападател Савиньо, но разговорите с Манчестър Сити са в ранен етап.

Бразилският крило Савиньо подписа с "гражданите" през лятото на 2024-а и изигра 48 мача в дебютния си сезон под ръководството на Пеп Гуардиола. Той отбеляза 3 гола и направи 13 асистенции през изминалата кампания. Футболистът е играл още за френския Троа, преди да стане звезда в отбора от Ла Лига Жирона през сезон 2023-2024.

Савиньо отбеляза 11 гола за Жирона и ако бъде постигнато споразумение между Тотнъм и Сити, 21-годишният футболист може да стане заместник на бившия капитан на клуба Сон.