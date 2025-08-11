Ръководството на Бостън Селтикс ще се опита да размени новодошлия гард Анфърни Саймънс

Ръководството на Бостън Селтикс вероятно ще размени гарда Анфърни Саймънс, който бе привлечен наскоро в сделка с Портланд Трейл Блейзърс за гарда Джру Холидей. Това съобщи Асошиейтед Прес, позовавайки се на източници, запознати със ситуацията.

26-годишният Саймънс прекара първите седем сезона от кариерата си в НБА в редиците на Портланд. Той е с изтичащ договор през лятото на 2026 година и от Бостън за момента нямат планове да му дадат увеличението на заплатата, което той иска.

Според източника обаче сделка за Саймънс е възможно да се осъществи чак до затварянето на трансферния прозорец през февруари следващата година.

През последните три години Саймънс има по 20,7 точки средно на мач и бе сред водещите фигури за Портланд. Неговото привличане, съчетано с раздялата с Джру Холидей, спести на ръководството на Бостън над 40 милиона долара от данъци.