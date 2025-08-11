Легендата на световния тенис Роджър Федерер се завръща на корта, ще играе демонстративно на двойки на турнира от сериите "Мастърс" в Шанхай

Легендата на световния тенис Роджър Федерер се завръща на корта и ще играе демонстративно на двойки на турнира от сериите "Мастърс" в Шанхай през октомври, съобщават световните медии.

Във видео, публикувано от организаторите на турнира АТП Мастърс 1000, швейцарецът заяви: "Здравейте, аз съм Роджър и наистина съм щастлив да се завърна в Шанхай за турнира Rolex Shanghai Masters".

"Шанхай винаги е бил специално място за мен, с прекрасни фенове, незабравими спомени и истинска любов към играта. Очаквам с нетърпение да се видим на 10 октомври", добави той.

44-годишният швейцарец ще играе демонстративно на двойки заедно с актьора и филмов продуцент от Хонконг Дони Йен, с китайския актьор Лей У и с бившата китайска тенисистка Чжън Цзе.

Последният път, когато феновете на тениса видяха Федерер в професионален мач, беше през септември 2022-а на "Лейвър къп", когато той се изправи заедно с Рафаел Надал на двойки в това, което се оказа прощалният му мач за отбора на Европа. Двамата загубиха с 6:4, 6:7(2), 9:11 от Джак Сок и Франсис Тиафо от Отбора на света.