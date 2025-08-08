Тайлър Диблинг пропуска старта на сезона за Саутхемптън, крилото чака трансфер в Евертън

site.btaТайлър Диблинг пропуска старта на сезона за Саутхемптън, крилото чака трансфер в Евертън
Тайлър Диблинг ще пропусне първия мач на Саутхемптън във втора английска футболна дивизия, потвърди мениджърът на отбора Уил Стил. Дясното крило е пред трансфер в Евертън и това е най-вероятната причина за неговото отсъствие.
Саутхемптън стартира сезона в Чемпиъншип срещу Рексъм на 9 август, събота.
"Има няколко футболисти, които в момента се интересуват повече от бъдещето. Тайлър няма да играе. Сам Едози и Джо Арибо също няма да попаднат в окончателната ни група", заяви Уил Стил, цитиран от Sky Sports.
Според различни информации, Диблинг не тренира със съотборниците си в Саутхемптън, който отхвърли няколко оферти за правата му. Той иска трансфер в Евертън, а "светците" търсят 45 милиона паунда за правата му.
/ХБ/
