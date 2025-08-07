Пари Сен Жермен и Челси са сред номинираните от УЕФА за отбор на годината

Европейският клубен шампион Пари Сен Жермен и световният първенец Челси са сред кандидатите за отбор номер 1 през 2025 година.

УЕФА обяви номинациите си за най-добрите тимове за последните 12 месеца и между тях са още испанският Барселона, който триумфира с титлата в Примера дивисион, както и Ливърпул, изравнил рекорда на Манчестър Юнайтед за 20 шампионски трофея в Англия.

Бразилският Ботафого, който завоюва за първи път в историята си Копа Либертадорес, е петият клуб, който има шанс да стане номер 1 в света през сезона.

В женския футбол номинациите за клуб номер 1 са: Барселона (Испания), Челси (Англия), Олимпик Лион (Франция), европейският клубен шампион Арсенал (Англия) и Орландо Прайд (САЩ).

Церемонията по връчване на всички награди, включително и "Златната топка", ще се проведе на 22 септември (понеделник) в Париж.