Спартак Плевен се подсили с американски център

Баскетболният Спартак Плевен се подсили с нов американски център Ноел Браун.

"Представяме ви нашият нов играч на позиция 5 - Ноел Браун (14.10.2000, 210 см, 116 кг). Ноел стартира с екипа на Спартак своя първи професионален сезон. Състезател с впечатляваща работна етика, многократно избиран от съотборниците си за капитан на отборите на колежите", написаха от клуба на официалния си профил в социалната платформа Фейсбук.

"Приемаме го с отворени обятия и сърдечно: "Добре дошъл в Плевен!". Очакваме Ноел да се превърне в следващия "дабъл-дабъл" наш играч", добавиха още от лагера на плевенчани.

Преди ден от Спартак обявиха привличането на американеца Джейлен Маклауд.