Мирослав Димитров
Айнтрахт Франкфурт финализира трансфера на японския национал Рицу Доан
AP Photo/Eugene Hoshiko
Франкфурт,  
07.08.2025 11:15
 (БТА)

Елитният германски футболен клуб Айнтрахт обяви подписването на договор с халфа Рицу Доан. Споразумението с 27-годишния японски играч е за пет години - до 30 юни 2030 г.

Според информации в германската преса Айнтрахт ще плати 21 милиона евро трансферна сума плюс още 1 милион под формата на бонуси на досегашния клуб на японския национал - Фрайбург. През сезон 2024/25 Доан отбеляза 10 гола и направи 9 асистенции в 36 мача. 

Още преди седмица медиите в Германия писаха, че Айнтрахт има споразумение с Доан за личните му условия, но от Фрайбург са отхвърлили първоначалната оферта на стойност 18 милиона евро.

Халфът е играл още за Гамба Осака, Грьонинген, ПСВ и Арминия.

 

