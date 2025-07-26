ЦСКА не успя да победи Спартак Варна

Мачове от втория кръг в Първа лига, резултати и голмайстори:

Берое - ЦСКА 1948 – 1:1 (1:0)

голмайстори: 1:0 Хуан Пабло Саломони 45, 1:1 Бенаиса Бенамар 72

червен картон: Исмаел Ферер (Берое)

ЦСКА - Спартак Варна – 1:1 (1:0)

голмайстори: 1:0 Улаус Скаршем 7, 1:1 Алешандре Да Силва 47

пропусната дузпа: Йоанис Питас (ЦСКА)

от петък:

Ботев Враца - Лудогорец - 0:1 (0:0)

голмайстори: 0:1 Антоан Стоянов 90+3-автогол

в неделя:

Черно море - Ботев Пловдив

Септември София - Левски

Арда - Локомотив София

в понеделник:

Добруджа - Славия

Монтана - Локомотив Пловдив

В класирането води Лудогорец с 6 точки, пред ЦСКА 1948 с 4 точки и Левски, Локомотив Пловдив с по 3.