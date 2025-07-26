ЦСКА не успя да победи Спартак Варна

site.btaЦСКА не успя да победи Спартак Варна
Мачове от втория кръг в Първа лига, резултати и голмайстори:
Берое - ЦСКА 1948 – 1:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Хуан Пабло Саломони 45, 1:1 Бенаиса Бенамар 72
червен картон: Исмаел Ферер (Берое)
ЦСКА - Спартак Варна – 1:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Улаус Скаршем 7, 1:1 Алешандре Да Силва 47
пропусната дузпа: Йоанис Питас (ЦСКА)
от петък:
Ботев Враца - Лудогорец - 0:1 (0:0)
голмайстори: 0:1 Антоан Стоянов 90+3-автогол
в неделя:
Черно море - Ботев Пловдив
Септември София - Левски
Арда - Локомотив София
в понеделник:
Добруджа - Славия
Монтана - Локомотив Пловдив
В класирането води Лудогорец с 6 точки, пред ЦСКА 1948 с 4 точки и Левски, Локомотив Пловдив с по 3.
/БД/
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