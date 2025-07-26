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ЦСКА не успя да победи Спартак Варна

Боян Денчев
ЦСКА не успя да победи Спартак Варна
ЦСКА не успя да победи Спартак Варна
снимка: БТА
София,  
26.07.2025 23:11
 (БТА)

Мачове от втория кръг в Първа лига, резултати и голмайстори: 

 

Берое - ЦСКА 1948 – 1:1 (1:0)

голмайстори: 1:0 Хуан Пабло Саломони 45, 1:1 Бенаиса Бенамар 72

червен картон: Исмаел Ферер (Берое)

 

ЦСКА - Спартак Варна – 1:1 (1:0)

голмайстори: 1:0 Улаус Скаршем 7, 1:1 Алешандре Да Силва 47

пропусната дузпа: Йоанис Питас (ЦСКА)

 

от петък:

Ботев Враца - Лудогорец - 0:1 (0:0)

голмайстори: 0:1 Антоан Стоянов 90+3-автогол

 

в неделя:

Черно море - Ботев Пловдив

Септември София - Левски

Арда - Локомотив София

 

в понеделник:

Добруджа - Славия

Монтана - Локомотив Пловдив

 

В класирането води Лудогорец с 6 точки, пред ЦСКА 1948 с 4 точки и Левски, Локомотив Пловдив с по 3.

/БД/

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