Подробно търсене

Етър направи равенство с дубъла на Лудогорец във Втора лига

Ивайло Георгиев
Етър направи равенство с дубъла на Лудогорец във Втора лига
Етър направи равенство с дубъла на Лудогорец във Втора лига
Снимка: кореспондент на БТА в Габрово Радослав Първанов (ЕВ)
Велико Търново,  
18.05.2025 21:00
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от 37-ия кръг във Втора лига:

Етър (В. Търново) - Лудогорец II (Разград)      1:1

от събота:
Ловеч - Спортист (Своге)                        0:0           
Дунав (Русе) - Фратрия (Варна)                  4:0
Локомотив (Г. Оряховица) - Спартак (Плевен)     2:0
Марек (Дупница) - Несебър                       1:0
Струмска слава (Радомир) - Янтра 2019 (Габрово) 0:3
Беласица (Петрич) - Миньор (Перник)             2:2

в петък:
Добруджа (Добрич) - Пирин (Благоевград)         2:1

в понеделник:
Ботев II (Пловдив) - Монтана

във вторник:
ЦСКА 1948 II (Сф) - ЦСКА-София II

         Класиране:
 1. Добруджа 1919 (Добрич)      37   24  10   3   72:22   82 - Влиза 
 2. Монтана                     36   22  11   3   53:13   77 - Влиза
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 3. Пирин (Благоевград)         37   21   9   7   53:38   72 - плейоф
 4. Марек 1915 (Дупница)        37   17  11   9   42:31   62              
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 5. Янтра 2019 (Габрово)        37   17  10  10   54:34   61              
 6. Дунав (Русе)                37   16  13   8   50:34   61 
 7. Етър (Велико Търново)       37   14  11  12   49:40   53             
 8. Беласица (Петрич)           37   15   8  14   39:43   53
 9. Лудогорец II (Разград)      37   13  12  12   53:40   51 
10. ФК ЦСКА 1948 II (София)     36   16   3  17   51:52   51              
11. Локомотив (Горна Оряховица) 37   17   6  16   40:40   51
12. ЦСКА-София II               36   12  12  12   46:39   48             
13. Спартак (Плевен)            37   13   9  15   34:43   48
14. Фратрия (Варна)             37   12   9  16   42:50   45          
15. Миньор (Перник)             37   10   8  19   32:55   38          
16. Спортист (Своге)            37    8  13  16   22:37   37              
    --------------------------------------------------------
17. Ловеч                       37    8   9  20   19:42   33 - Изпада
18. Струмска слава (Радомир)    37    4  16  17   22:50   28 - Изпада
19. Ботев II (Пловдив)          36    8   4  24   30:65   28 - Изпада
20. Несебър                     37    5  12  20   27:62   27 - Изпада

/ИК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:27 на 18.05.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация