Етър направи равенство с дубъла на Лудогорец във Втора лига

Първенство на България по футбол, срещи от 37-ия кръг във Втора лига: Етър (В. Търново) - Лудогорец II (Разград) 1:1 от събота: Ловеч - Спортист (Своге) 0:0 Дунав (Русе) - Фратрия (Варна) 4:0 Локомотив (Г. Оряховица) - Спартак (Плевен) 2:0 Марек (Дупница) - Несебър 1:0 Струмска слава (Радомир) - Янтра 2019 (Габрово) 0:3 Беласица (Петрич) - Миньор (Перник) 2:2 в петък: Добруджа (Добрич) - Пирин (Благоевград) 2:1 в понеделник: Ботев II (Пловдив) - Монтана във вторник: ЦСКА 1948 II (Сф) - ЦСКА-София II Класиране: 1. Добруджа 1919 (Добрич) 37 24 10 3 72:22 82 - Влиза 2. Монтана 36 22 11 3 53:13 77 - Влиза - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3. Пирин (Благоевград) 37 21 9 7 53:38 72 - плейоф 4. Марек 1915 (Дупница) 37 17 11 9 42:31 62 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5. Янтра 2019 (Габрово) 37 17 10 10 54:34 61 6. Дунав (Русе) 37 16 13 8 50:34 61 7. Етър (Велико Търново) 37 14 11 12 49:40 53 8. Беласица (Петрич) 37 15 8 14 39:43 53 9. Лудогорец II (Разград) 37 13 12 12 53:40 51 10. ФК ЦСКА 1948 II (София) 36 16 3 17 51:52 51 11. Локомотив (Горна Оряховица) 37 17 6 16 40:40 51 12. ЦСКА-София II 36 12 12 12 46:39 48 13. Спартак (Плевен) 37 13 9 15 34:43 48 14. Фратрия (Варна) 37 12 9 16 42:50 45 15. Миньор (Перник) 37 10 8 19 32:55 38 16. Спортист (Своге) 37 8 13 16 22:37 37 -------------------------------------------------------- 17. Ловеч 37 8 9 20 19:42 33 - Изпада 18. Струмска слава (Радомир) 37 4 16 17 22:50 28 - Изпада 19. Ботев II (Пловдив) 36 8 4 24 30:65 28 - Изпада 20. Несебър 37 5 12 20 27:62 27 - Изпада